سعفان للقيادات النقابية بالإسكندرية: العمال عصب الاقتصاد وأساس بنائه ونهضته

شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية النقابات العمالية والاتحاد المحلي لعمال المحافظة، إفطار رمضاني في جو من الألفة والترابط الوثيق بين العاملين بالمديرية وقيادات وأعضاء ورؤساء النقابات العمالية في جميع القطاعات.

وجه الدعوة شيخ النقابيين العماليين بالإسكندرية فتحي عبداللطيف ، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية على إفطار رمضاني بمقر النقابة بشاطئ البيطاش بالعجمي، بحضور عدد كبير من نقابي الاسكندرية .

بعد تناول الإفطار تم مناقشة بعض القضايا والأمور المتعلقة بالحركة النقابية بالمحافظة، والدور الداعم لها من مديرية القوى العاملة وتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة الوقوف على المعوقات والمشاكل في مواقع العمل المختلفة ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي.

ونقل مدير المديرية ياسر سعيد للحضور رسالة من وزير القوي العاملة مفادها : " أن التنظيم النقابي له دور رئيس بما هو منوط به من مسئوليته عن أكثرِ العناصر تأثيرا في الاقتصاد القومي، وهم العمال عصب الاقتصاد وأساس بنائه ونهضته، هذا التأثير الذي من شأنه أن يرفع أو يخفض من الاقتصاد القومي، مشددا على ضرورة التواصل الدائم بين اللجان النقابية والنقابات العامة لبحث مشاكل العمال، والنزول دائما لمواقع العمل لتحقيق التواصل الفعال مع العمال، والعمل المستمر على تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، مما يعطي قدرا أكبر من الثقة في نفوس العمال بعقد لقاءات دورية فاعلة معهم كي تتكون ثقافة الحوار عند العمال.

كما شدد - سعفان في رسالته - علي أهمية النظر لجميع ما يخص العمل النقابي بنظرة أوسع وأعمق تتسم بالشمول، والدراية لكافة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات كبيرة، مضيفا أن العمال يقع على عاتقها أكثر من 70% من الجهد والعمل في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.