رئيس الوزراء يختتم جولته بالجيزة بتفقد أعمال محور الفريق كمال عامر ”الزمر...

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في محافظة الجيزة، وبرفقته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر ( محور ترعة الزمر سابقاً).

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول المشروع للتعرف على سير العمل والأعمال المنفذة، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يستهدف حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، حيث يقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري بإستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود .

وأكد الوزير أن مسار محور الفريق كمال عامر يربط الطريق الدائري جنوباً "دائرى المنيب"، والطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق" ، بطول حوالى 12 كم، وعرض مابين 33 و65.5 متراً، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة) .

وأشار الجزار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر من اتجاهين، بعرض (3 – 4 م) للحارة المرورية في كل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) للحارة المرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها كما سيتم استغلال المساحات المتوفرة أسفل الكبارى التى تم انشاؤها فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات، وجراجات، وكذا الخدمات اللازمة.

وأضاف وزير الإسكان أن تنفيذ المشروع في منطقة من أكثر المناطق ازدحاماً بالقاهرة الكبرى والمليئة بشبكات المرافق والملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، بما يتطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، مع سرعة حل أي معوقات تواجه تنفيذ المحور، لإختصار وقت التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم إسناد تنفيذ المحور إلى عدد 5 شركات وطنية، وتم تقسيم مسار المحور عليها لتعمل بالتوازى فى جميع أجزاء المحور.

وأكد أنه يتم التنسيق أيضاً باستمرار لعمل التحويلات المرورية لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وإتاحة بدائل مناسبة طبقاً لأعمال المشروع وزيادة مُعدلات التنفيذ، والعمل خلال فترات الليل، بجانب تحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع مثل الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز، والتليفونات، وشبكات الإتصالات، وجار استكمال تحويل باقي المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يؤدي إلى تجديد هذه المرافق طبقاً للمواصفات الحديثة التي تعود بالنفع على المواطنين، كما تتداخل بعض الأعمال في مسافة من مسار المحور مع أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، وتم التنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق على إتاحة أعمال المحور في المسافة المتداخلة مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروع، والتعويض المناسب للأهالي سواء الملاك أو القاطنين.