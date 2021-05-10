/630573/عماد-خليل-زيارة-السيدة-الامريكية-مصر-تعكس-صورة-الدولة-الحقيقة-للخارج

أكد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين،على أهمية دور زيارة السيدة الأمريكية لمصر، وتحقيق حلمها فى مشاهدة الأهرامات،مشددا على أن الزيارة ستعكس صورة الدولة المصرية الحقيقة للخارج من خلال الطفرة التنموية التي حققتها مصر فى كل المجالات،خاصة فى الشبكة القومية للطرق والكباري، وعودة الأمن والأمان منذ ثورة ال 30 من يونيو،مؤكدا على أن الزيارة تتابع من العديد من وسائل الإعلام الاجنبية،حيث تعد الزيارة الأولي من نوعها للآسرة فى زيارة مصر.

الهدف الإنساني فى زيارة السيدة الامريكية

ولفت النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، إلى أنه تم التواصل مع ابن السيدة الأمريكية، بالتنسيق بين تنسيقية شباب الاحزاب ومراسل فضائية سي بي سي إكسترا بنيويوك، وعمل برنامج للزيارة فى أقرب وقت،مشيرا إلى وجود أصدقاء من تنسيقية شباب الاحزاب،لتسهيل الاجراءت فى مطار جي اس تي بنيو يورك، فضلا عن وجود وفد لاستقبالهم فى مطار القاهرة والفندق المقرر أقامتهم فيه،وتم الترحيب بالأسرة فى منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، والحرص على توفير سبل الرعاية الجيدة.

زيارة تاريخية للأسرة الامريكية

وأشار النائب عماد خليل،إلى أن التنسيقية رحبت من منطلق انساني بزيارة السيدة الامريكية لمصر أرض الحضارة، لافتا إلى وجود زكريات مصرية لدي أبن السيدة الأمريكية، وذلك لأن الزيارة لم تكن الأولي من نوعها له، مؤكدا على الهدف الإنساني فى تحيق حلم السيدة جلوريا.

التنسيق بين الشركات الوطنية وتنسيقية الشباب

كما تدخلت التنسيقية وبعض الشركات الوطنية، لتسهيل الاجراءات وتوفير درجات طيران لائقة،فضلا عن الوقوف على توفير سبل الراحة الاسرة أثناء تواجدها فى مصر وزيارة الأهرامات،

وتابع عماد خليل عضو مجلس النواب،أن الهدف كان واحد فى إزالة العراقيل أمام الأسرة بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، موضحا ان الأسرة شعرت بسعادة كبيرة لتحقيق حلم الأم فى زيارة الأهرامات، واعاجبهم بتجربة الصوت والضوء، فضلا عن اقامتهم فى فندق بالقرب من الاهرامات مما آثار اعجاب ودهشة الأسرة .