/630574/انخفاض-في-درجات-الحرارة-تعرف-على-طقس-عيد-الفطر

تحدث الدكتور محمود شاهين، مدير التحاليل والتنبؤات بالهيئة خلال التغطية عن تفاصيل طقس أيام العيد والظواهر الجوية المصاحبة لها.

طقس حار على القاهرة الكبرى

وذكر شاهين أن يوم الأربعاء سيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة على القاهرة

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 33- 18، السواحل الشمالية 27 -17، جنوب سيناء 37-25، شمال الصعيد 34 - 20، جنوب الصعيد 39- 25.

طقس الخميس

الخميس يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء.

كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 33- 18، السواحل الشمالية 27 -17، جنوب سيناء 37-25، شمال الصعيد 35 - 20، جنوب الصعيد 38- 25.

الجمعة يشهد طقس حار

يوم الجمعة فيشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء.

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 34- 18، السواحل الشمالية 28 -17، جنوب سيناء 38-25، شمال الصعيد 36 - 21، جنوب الصعيد 40- 25.