/630576/مصطفى-بكري-يهاجم-اقتحام-الأقصى-والخولي-يؤكد-على-مواصلة-الدفاع-عن-القضية-الفلسطينية

هاجم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب قيام العدو الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، " لا احد يزايد على موقف مصر و الرئيس عبد الفتاح السيسي و أضاف " المجلس يدافع عن الأقصى و القدس و هذا شرف لنا في مواجهة عدو غاصب مغتصب

وقال النائب طارق الخولي " سنواصل المطالبات لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة و فضح جرائم الاحتلال.

في سياق متصل شدد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالرغم من انتهاء التطعيم ضد الفيروس للنواب.

وقال جبالي، في كلمة خلال الجلسة العامة إن الوباء اللعين مازال خطيرا ويحصد الأرواح، مطالبا النواب باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة حتى ولو تم الانتهاء من أخذ التطعيم ضد هذا الفيروس.

وأحال جبالى إلى الحكومة 16 تقريرا للجنة الاقتراحات الشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن خدمات وأزمات بدوائرهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللإزمة نحو ما جاء فيها.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 نائبا بإصدار إلغاء الحبس للغارمين والغارمات إلى اللجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن.