/630577/تراجع-جماعي-لمؤشرات-البورصة-المصرية-بجلسة-الاثنين-وتعرف-على-إجازة-العيد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10634 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2076 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12829 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4130 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3040 نقطة.

إيقاف التداول على 3 أسهم

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مصر بني سويف للأسمنت، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية الجديدية للصناعات الغذائية (فوديكو). وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، 202.2 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبوات الطبية، 166.8 ألف سهم، 750 ألف سهم، 858.3 ألف سهم، على التوالي.

إجازة البورصة المصرية

بينما أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري، إجازة رسمية في البورصة المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو.