مدبولي: غلق كلي وجزئي لقطاعات شارع الهرم خلال أعمال المترو.. فيديو وصور

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال محور محمد أنور السادات ترسا سابقا، حيث استمع خلال جولته إلى شرح من محافظ الجيزة حول ما يتم من أعمال لاستكمال المحور.

تكلفة بلغت 100 مليون جنيه

وأشار مدبولي إلى أن محور محمد أنور السادات، يعد محورًا موازيًا لشارع الهرم، وأن تكلفة أعمال الاستكمال الخاصة به بلغت نحو 100 مليون جنيه، وتمتد هذه الأعمال من تقاطعه مع شارع المحولات العمودى على شارع الهرم حتى كوبرى الطالبية، وذلك بطول 800 م اتجاهين، بحيث يكون الاتجاه الواحد 5 حارات بعرض 17.5م للاتجاه الواحد.

ويتوسط الاتجاه جزيرة بعرض 1.5م وأرصفة جانبية 1.5م، إلى جانب الربط مع كوبرى الطالبية بطول 400 م، وعرض حارتين مرويتين 7 م.

تخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم

وأضاف أن محور أنور السادات يتجه إلى محور خاتم المرسلين بطول 2.2 كم بعرض 17.5م فى كل اتجاه بخلاف الأرصفة والجزيرة بعرض 2م، ويتقاطع محور خاتم المرسلين مع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا"، عند مسجد خاتم المرسلين.

وفى ختام جولته بالمحور أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المحور سيسهم فى استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وكذا تخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم، المتوقع أن يتم إجراء غلق كلى وجزئى لبعض قطاعاته، وذلك اثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.

محور الفريق كمال عامر

وأشار إلى أنه يسهم أيضًا فى تعظيم الاستفادة من محور الفريق كمال عامر، وذلك من خلال ربطه مع محور خاتم المرسلين وكوبرى الطالبية، خدمة للمواطنين، وتسهيلًا لحركتهم للوصول لمناطق المنيب، وفيصل، وصفط اللبن، وجامعة الدول العربية، وارض اللواء، والبراجيل، والوراق، حيث أنه يختصر زمن الرحلة من شارع الهرم إلى المنيب والمنصورية واتجاه المعادى، فضلًا عن دور هذا المحور البيئى، من خلال تخفيض الكثافات المرورية بالمناطق المحيطة التى يخدمها.

كما طالب بالإسراع فى معدلات التنفيذ، بما يسهم فى دخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن.