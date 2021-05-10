أخبار مصرية

حسام المندوه:عقوبات تصوير جلسات المحاكم تتفق مع الدستور «صور»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

/630580/حسام-المندوهعقوبات-تصوير-جلسات-المحاكم-تتفق-مع-الدستور صور

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، هى تعديلات تتفق مع الدستور حيث تنص المادة 96 منه بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وكذلك النص على علانية الجلسات إلا إذا ارتأى رئيس الجلسة غير ذلك.

حسام المندوه يؤيد العقوبات المنصوص عليها فى القانون بشأن التصوير داخل المحاكم

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع القانون، والتى يتعلق قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح.

764e118a1b.jpg

 

وأضاف عضو مجلس النواب، حسام المندوه، أن التطبيق العملى أسفر عن أهمية مشروع القانون، لحفظ حقوق عناصر القضية، والحفاظ على الأداب العامة ، مشيرا إلى ضرورة المتهم قد تثبت برائته عقب التشهير به، وبالتالى يكون تعرض لاثار سيئة.

e10adc75e5.jpg

 

 

وأعلن النائب حسام المندوه، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، معلنا ان لديه تعديلات سيعلنها عند مناقشة نصوص القانون.

تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،  ان فلسفة مشروع القانون المعروض في السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

a6a1320e1f.jpg

 

 

58faa998a8.jpg

 

 

1fb963efad.jpg

 

 

cb0e498b93.jpg

 

 

b2e2d23ec3.jpg

 

 

6662172513.jpg

 

 

7ac779724c.jpg

 

 

6393fe8628.jpg

 

 

4255c4ffd8.jpg

 

 

cd0b654fa6.jpg

 

 

89722255de.jpg

 

 

70da9f672b.jpg

 

 

b7466c1cdf.jpg

 

 

1beaa6beb9.jpg

 

 

5e0e491736.jpg

 

 

b70d66f3b0.jpg

 

 

 

 

وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام المندوه:عقوبات تصوير جلسات المحاكم تتفق مع الدستور «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا