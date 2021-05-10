محمود أبو الدهب لـ دوت الخليج: الجميع يعلق أخطاءه علي«شماعة» التحكيم.. وهذه الفرصة الأخيرة لموسيماني وكارتيرون

/630581/محمود-أبو-الدهب--لـ-تحيا-مصر-الجميع-يعلق-أخطاءه-عليشماعة-التحكيم-وهذه-الفرصة-الأخيرة-لموسيماني-وكارتيرون

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لنسخة جديدة من مباراة القمة ستحمل الرقم 122 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وستقام في الملعب التاريخي للكرة في بلاد الفراعنة ستاد القاهرة الدولي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، اليوم الأثنين

أكد محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة القمة من الصعب التوقع فيها، والجيمع يعلق اخطاءه علي التحكيم المصري.

وقال محمود أبو الدهب لـ دوت الخليج:" مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من الصعب التوقع فيها، ولكن بالطبع أتمني فوز النادي الأهلي".

وتابع:"ساظل أقول دائماً هي قاعدة ثابتة الأهلي لايقف علي أحد ولا يتأثر بالغيابات، كما شاهدنا في المباراة السابقة المارد الأحمر كان يمتلك عدد كبير من اللاعبين المصابين، أبرزهم علي معلول ومحمد الشناوي والعديد ولكن في النهاية استطاع أن يحقق الفوز، وكانت ذلك مفاجأءة لم كنت اتوقعها في ظل ضغط المباريات والظروف التي كانت تحيط بالفريق في ذلك الوقت".

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وأضاف:" موسيماني دائماً يتبع سياسة التدوير في تشكيل كل مباراة، وهذا من الجيد لتجهيز جميع اللاعبين في كل المراكز".

وأستكمل:"أنا لاأتوقع أن موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر يبداء اللقاء بمحمود كهربا، وذلك بسبب عودة الحديثة للمباريات في ظل فترة التوقف، وانه لم يكتمل مستواه الفني، ولكن من الممكن نزولة في الشوط الثاني، بينما حسين الشحات لم يقدم المطلوب منه في الفترة الأخيرة".

أوستكمل حديثة:”إذا لم يحقق الأهلي الفوز أمام غريمه التقليدي الزمالك فسوف يرحل موسيماني، خاصة بعد تحقيق نتائج سالبية في الفترة الأخيرة، في نفس الوقت كارتيرون فهو الأخر هذه الفرصة الأخيرة لدية، إداراة الناديين لن تتحمل أكثر من ذلك”.

وعن التحكيم أردف حديثة قائلاً:" التحكيم المصري بخير وانا داعم له، لاأعلم سبب الهجوم المستمر علي الحكام المصرين، كل فريق عند الخسارة يعلق أخطاءه علي"شماعة" التحكيم، بينما محمود البنا في اللقاء الأولي اثبت ذلك وتفوق علي الجميع".

وأختتم حديثة قائلاً:”محمد عواد هو الأقرب لحراسة عرين الزمالك، في ظل تقديمة لمستوي مميز في المواجهات الأخيرة، وهو يستحق ذلك”.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.