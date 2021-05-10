البرلمان يناقش قانون التوثيق والشهر..صور

افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى تشهد عرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر حيث صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر.

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