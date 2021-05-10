«الكاف»يعلن ملعب مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

/630583/الكافيعلن-ملعب-مباراة-كأس-السوبر-الإفريقي-بين-الأهلي-ونهضة-بركان

أعلن الاتحاد الإفريقي”الكاف”، أن ملعب جاسم بن حمد بالدوحة يستضيف مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان، والتي من المقرر إقامتها يوم 28 مايو المقبل.

ومن ناحيه اخري يستعد عشاق كرة القدم المصرية لنسخة جديدة من مباراة القمة ستحمل الرقم 122 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وستقام في الملعب التاريخي للكرة في بلاد الفراعنة ستاد القاهرة الدولي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، اليوم الأثنين. قائمة الأهلي وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. محمود أبو الدهب لـ دوت الخليج: الجميع يعلق أخطاءه علي«شماعة» التحكيم.. وهذه الفرصة الأخيرة لموسيماني وكارتيرون خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا. الجدير باذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة 2/1. قائمة الزمالك وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي . ويسعي الفريقين لحصد الثلاث نقاط والأقتراب إلي التتوج ببطولة الدوري الممتاز، ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك

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