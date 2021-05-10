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/630584/وقف-صرف-الأسمدة-الصيفية-للمزارعين-الحكومة-تكشف-الحقيقة-والتفاصيل
12:31 م - الإثنين 10 مايو 2021
كشف مجلس الوزراء، حقيقة وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين، وذلك في بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها.
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين في بعض محافظات الجمهورية، رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكشف الحقيقة
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لوقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين في بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح.
تعميم منظومة كارت الفلاح
وأضاف انتظام صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين، حيث تم تعميم منظومة كارت الفلاح لتنظيم عملية استلام الأسمدة، كما أنه في الوقت الحالي يتم تسليم الأسمدة للمزارعين سواء الذين تسلموا كارت الفلاح، أو الحائز الذي لا يمتلك كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو من قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن.
صرف الأسمدة بموجب بطاقة الرقم القومي
ويتم صرف الأسمدة له بموجب بطاقة الرقم القومي، واستلام صورة منها، ويتم صرف الأسمدة له بناءً على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقاً لضوابط الصرف المقررة، على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز، مع التأكد من وجود حيازة له، وتكون مزروعة وليست ضمن الحيز العمراني.
بدء تطبيق منظومة صرف الأسمدة للمزارعين
وتم بدء تطبيق منظومة صرف الأسمدة للمزارعين ببعض المحافظات، من خلال كارت الفلاح بداية من شهر أبريل الجاري، حيث أن بطاقة "الحيازة الزراعية الورقية" لا يتم الصرف بها ضمن المنظومة الجديدة، وإنما من خلال كارت الفلاح الذي يتسلمه المزارعين من فروع بنك التنمية، ويتم تفعيله بموجب خطاب من الجمعية الزراعية، ويمتد موسم صرف أسمدة المحاصيل الصيفية بدايةً من الشهر الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس.
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