/630585/طارق-الخولي-القضية-الفلسطينية-ستظل-محل-متابعة-من-البرلمان-المصري

قال النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "بالأمس اثلج مجلس النواب صدورنا بالبيان الذى ألقاه رئيس المجلس بالجلسة والذى عبر فيه عما يجول في مشاعرنا عن المواجهة".

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "كلنا مؤيدون للبيان ونؤكد أن هذه القضية الفلسطنية هى القضية الأم ونسعى دائما لمواصلة الكفاح لدعم الشعب الفلسطينى والإجراءات الدولية لمواجهة الاعتداء الإسرائيلى الغاشم والانتهاكات للقانون الدولى". وأضاف: "ستظل القضية محل متابعة من مجلس النواب وفى قلوبنا واعناقنا وفوق رؤوسنا، وسنستمر في دفع الشعب الفلسطينى لمواصله كفاحه واسترداد حقوقه ونشر فضائح الاعتداءالغاشم الإسرائيلى"، مضيفا: "سنواصل المطالبات لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة وفضح جرائم الاحتلال". وقبلها هاجم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب قيام العدو الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " لا احد يزايد على موقف مصر و الرئيس عبد الفتاح السيسي و أضاف " المجلس يدافع عن الأقصى و القدس و هذا شرف لنا في مواجهة عدو غاصب مغتصب.

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