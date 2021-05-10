/630588/رئيس-الشيوخ يهنئ-الرئيس-السيسي-بعيد-الفطر-المبارك

وجاء في نص البرقية:

“ فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عظيم التحية والإعزاز والتقدير

يطيب لي فخامة الرئيس أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ بأزكي واسمي التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تلك المناسبة العظيمة التي منّ بها المولى عز وجل على عباده المسلمين بعد ماقاموا به من عبادة واجتهاد وصيام وقيام في شهر رمضان الكريم وإنني إذ أتقدم لفخامتكم وللشعب المصرى بالتهنئة فإننا نؤكد لسيادتكم اعتزازنا وتقديرنا لما تقومون به من جهد في سبيل رفعة هذا البلد العظيم واستقراره

وندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على فخامتكم وانتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية وأن يديم على شعب مصر عزته وكرامته وإيمانه بقدرته على بناء وطنه وأن دوت الخليج دائماً آمنة مستقرة تحت قيادتكم الحكيمة.

كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على كافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ”