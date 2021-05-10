إنفوجراف.. استعدادات امتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز الاستعدادات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبدء امتحانات الثانوية العامة.

وفى إطار الاستعدادات وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لمديريات التربية والتعليم فى مختلف المحافظات، بضرورة حصر عدد الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية والمتصلة بالشبكة، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة بالصف الثالث الثانوى، بالإضافة إلى سعة الفصول المجهزة والصالحة لأداء الطلاب الامتحانات داخلها، والحجرات الموجودة بالمدرسة وغير المتصلة بالإنترنت والتى يمكن تجهيزها لتكون صالحة لأداء الامتحانات.

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