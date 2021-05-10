رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقال حنفى جبالى خلال جلسة العامة اليوم الإثنين :"نرجوا من الله العلى الكبير أن يتقبل منا سائر الأعمال من صلاة وزكاة وصيام وسائر الأعمال كل عام وحضرتكم بخير".

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة إلى يوم الأحد الموافق 23 مايو الجارى الساعة 11 ظهرا.