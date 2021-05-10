سفارة الهند بالقاهرة توقع على اتفاقية لشراء 300 ألف جرعة من عقار...

وقعت سفارة الهند بالقاهرة، نيابة عن وزارة الصحة ورعاية الأسر بحكومة الهند، اليوم الإثنين، على اتفاقية لشراء 300 ألف جرعة من دواء (رمديسيفير) من شركة (إيفا فارما) للأدوية والمستلزمات الطبية (مصر).
شهد حفل التوقيع، الذي أقيم بمقر سفارة الهند بالقاهرة، كل من السفير أجيت جوبتيه والدكتور رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لشركة (إيفا فارما).
وقال السفير جوبتيه - بهذه المناسبة - إن شراء هذه الأدوية سيكون حاسماً في مكافحة الهند لفيروس (كوفيد-19)، حيث أنه من المتوقع أن تبدأ عملية شحن الجرعات بصورة سريعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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