دوت الخليج تحت قيادتكم الحكيمة.. رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

/630588/تحيا-مصر-تحت-قيادتكم-الحكيمة-رئيس-الشيوخ يهنئ-السيسي-بعيد-الفطر-المبارك

وقال رئيس المجلس في نص البرقية: “يطيب لي فخامة الرئيس أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ بأزكي واسمي التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تلك المناسبة العظيمة التي منّ بها المولى عز وجل على عباده المسلمين بعد ماقاموا به من عبادة واجتهاد وصيام وقيام في شهر رمضان الكريم وإنني إذ أتقدم لفخامتكم وللشعب المصرى بالتهنئة فإننا نؤكد لسيادتكم اعتزازنا وتقديرنا لما تقومون به من جهد في سبيل رفعة هذا البلد العظيم واستقراره”.

دوت الخليج دائماً آمنة مستقرة

وتابع:” ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على فخامتكم وانتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية وأن يديم على شعب مصر عزته وكرامته وإيمانه بقدرته على بناء وطنه وأن دوت الخليج دائماً آمنة مستقرة تحت قيادتكم الحكيمة”.

وأردف:” كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على كافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات”.