/630590/الشعب-نصركم-كما-نصرتموه رئيــس-النواب-يهنئ-السيسى-بحلول-عيد-الفطر-المبارك
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ١٤٤٢ ، أعاده الله على مصر والامة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وقال رئيس مجلس النواب فى برقية التهنئة : "إنه لمن دواعى سرورى أن أهديكم سيادة الرئيس، باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلاً لبلوغ شعب مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان."
بناء دولة عصرية جديدة
وتابع :"إننا نعلم -يا سيادة الرئيس- إيمانكم وحرصكم على بناء دولة عصرية جديدة، وهذا يفرض علينا أن ندفع عن هذا البناء أي رياح من هنا أو هناك تريد تقويضه، وشعب مصر ونوابه من خلفكم لن يسمح بأن يكون استقرار الوطن ووحدته عُرضة للخطر، وسيكون هذا المجلس بجميع اتجاهاته أشد بصيرة وأبعد نظراً في الالتزام بمصالح هذا الشعب وتحقيق آماله وطموحاته."
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي :" إن الجماهير التي أودعتكم أمانتها إنما لإيمانكم أن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف، وبصفاء النفس، وبتماسك الوحدة الوطنية التي تتوهج بالسماحة والبعد عن التعصب والشطط."
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته ،قائلاً : "لقد نصركم الشعب كما نصرتموه لأنكم من نبت أرض مصر الطيبة، حملتم صفاتها، ووهبتم نفسكم لها."
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