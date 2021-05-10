/630590/الشعب-نصركم-كما-نصرتموه رئيــس-النواب-يهنئ-السيسى-بحلول-عيد-الفطر-المبارك

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ١٤٤٢ ، أعاده الله على مصر والامة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس مجلس النواب فى برقية التهنئة : "إنه لمن دواعى سرورى أن أهديكم سيادة الرئيس، باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة ‏وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلاً ‏لبلوغ شعب مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان.‏"

بناء دولة عصرية جديدة

وتابع :"إننا نعلم -يا سيادة الرئيس- إيمانكم وحرصكم على بناء دولة عصرية جديدة، ‏وهذا يفرض علينا أن ندفع عن هذا البناء أي رياح من هنا أو هناك تريد تقويضه، وشعب ‏مصر ونوابه من خلفكم لن يسمح بأن يكون استقرار الوطن ووحدته عُرضة للخطر، ‏وسيكون هذا المجلس بجميع اتجاهاته أشد بصيرة وأبعد نظراً في الالتزام بمصالح هذا ‏الشعب وتحقيق آماله وطموحاته.‏"

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي :" إن الجماهير التي أودعتكم أمانتها إنما لإيمانكم أن البناء لا يرتفع إلا ‏بالاصطفاف، وبصفاء النفس، وبتماسك الوحدة الوطنية التي تتوهج بالسماحة والبعد ‏عن التعصب والشطط.‏"

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته ،قائلاً : "لقد نصركم الشعب كما نصرتموه لأنكم من نبت أرض مصر الطيبة، حملتم ‏صفاتها، ووهبتم نفسكم لها.‏"