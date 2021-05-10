مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو

وكانت قرعة أوليمبياد طوكيو لكرة اليد، قد أسفرت عن وقوع منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية مع كل من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين. بينما تضم المجموعة الأولى كلا من: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين. «الكاف»يعلن ملعب مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان وستكون مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي: مصر والبرتغال يوم 24 يوليو الساعة 12:30 ظهرا. مصر والدنمارك يوم 26 يوليو الساعة 7:15 صباحا. مصر واليابان يوم 28 يوليو الساعة 7:15 صباحا. مصر والسويد يوم 30 يوليو الساعة 9:15 صباحا. مصر والبحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 فجرا. وكان منتخب مصر قد حقق المركز السابع في بطولة العالم لكرة اليد 2021 التي استضافتها مصر في شهر يناير الماضي، بينما توج منتخب الدنمارك باللقب وحل منتخب السويد وصيفا وحصد إسبانيا المركز الثالث

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