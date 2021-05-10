مصطفى بكرى رافعًا العلم الفلسيطنى بالبرلمان: إسرائيل عدو غاصب

/630595/مصطفى-بكرى-رافعا-العلم-الفلسيطنى-بالبرلمان-إسرائيل-عدو-غاصب

تحدث النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، فى الجلسة العامة بالبرلمان، رافعًا علم فلسطين، عن آخر التطورات الحاصلة فى مدينة القدس بشأن الاعتداءات المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين، الذين يواجهون عمليات التهجير.

مصطفى بكرى يشيد بكلمة رئيس النواب

وفى بداية كلمته وجه النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إشادة إلى رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى، لكلمته القوية بالأمس والتى أكدت على رفض البرلمان للانتهاكات الصارخة التى قام بها الاحتلال.

وقال عضو مجلس اللجنة التشريعية بالبرلمان، مصطفى بكرى:" يا سيادة الرئيس لا يمكن ونحن مجلس النواب المصرى أن نكتفى ونحن نرى أشقانا فى فلسطين، والعدو الصهيوني الآن يقتحم الأقصى ونظل ساكتين".

وتابع النائب مصطفى بكرى، حديثه:" هذا المجلس له بٌعد سياسي ورؤية قومية، وكلام يهدية إلى الشارع، ونقول أن فلسطين معنا، ولا أحد يزايد على موقف مصر وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أعتبر هذا القضية، ولكن من حقنا أن نتنفس وأن نقول لكل المصريين ولكل العرب، أن هذا المجلس يدافع عن الأقصى، ويدافع عن القدس وفلسطين".

واستكمل عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى حديثه، قائلًا:" شرف لنا أن نرفع علم فلسطين على أكتافنا فهذه قضيتنا المركزية والمحورية، التى تربينا عليها فى مواجهة عدوًا غاصب لأرضنا".

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار دكتور حنفي جبالي، قد أطلق تصريحات نارية أمس، وجه فيها إدانة واضحة بشأن الاعتداءات المتكررة على المصليين بالمسجد الأقصى وجريمة التطهير العرقى التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

هذا وكانت فلسطين قد شهدت هجوم عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، على مدار شهر رمضان، كما شهدت ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بعد اقتحام الأخيرة للمسجد، حيث اشتبك الفلسطينيون مع أفراد الشرطة الإسرائيلية في إطار التصدي للهجوم العنيف الذي شنته القوات الإسرائيلية.