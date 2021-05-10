صور.. الداخلية تهدى عبوات كعك للمواطنين احتفالا بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تعزيزا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات، وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية ومشاركتهم الاحتفالات بكل المناسبات.



ووزعت وزارة الداخلية عددا من عبوات الكعك بمستشفيات "قصر العينى- المعهد القومى للأورام- مستشفى 57357 سرطان الأطفال- الأطفال اليابانى "أبو الريش"- أحمد ماهر التعليمى- الحسين الجامعى- السيد جلال- الدمرداش الجامعى- مستشفى الصحة النفسية والعصبية" كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.



وقد تم مراعاة كل التدابير الاحترازية والوقائية خلال عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصا على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.