حسام بهجت يطالب بالعفو عن قتلة الشهداء.. ونشطاء: لا تستحق أن تكون مصريا

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مطالب بهجت حازت على استهجان العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تسببت فى إثارة حالة من الغضب لديهم، فجرت مشاعر الرفض لأمثال هؤلاء من مؤسس المبادرة السابقة ورفاقه من الطابور الخامس، وجهوا رسائل له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، فهناك من قال: "أنت لا تستحق أن تكون مصرى فى ضوء مطالبك بالعفو عن قتلة الشهداء، هؤلاء القتلة الذين شوهوا الدين واستخدموه أسوأ استخدام لأجل أغراض خبيثة، وقتلة الأبرياء ومدمروا أسر لا ذنب لهم".
فى نفس السياق، استثارت مطالبات حسام بهجت بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ووجهوا رسائل تحمل نبرة سخرية قائلين: "حسام يفكر فى القاتل ولا يفكر فى الشهيد وأهليته، ليس غريب عليه أن يبحث عن أى شيء تكرس ضياع الحقوق".
جاءت مشاعر غضب المواطنين المصريين والرسائل القوية كرد طبيعى لأمثال هؤلاء ممن يقودون المؤامرة للالتفاف على حق الشهداء فى القصاص العادل، حينما كتب على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن هناك 5 منظمات حقوقية تحدد 7 إجراءات على الحكومة تنفيذها قبل الحديث عن أى انفراجة فى ملف حقوق الانسان، وأعلن أيضًا أن منظمة العفو الدولية أعلنت توقيعها على المبادرة، والتى منها تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام التى صدرت فى قضايا جنائية وسياسية.
لهذا جاءت كل رسائل الغضب والرفض والاستهجان من مواطنين مصريين ورواد السوشيال ميديا رفضًا لتلك المطالب التى تعد بمثابة مؤامرة للالتفاف على حق الشهداء فى القصاص العادل.
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