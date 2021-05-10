صور.. محافظ دمياط تشهد استلام سيارة إنقاذ برى بـ 5 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، استلام سيارة إنقاذ برى مجهزة بمعدات ثابتة بتكلفة قدرها 5.027 مليون جنيه وذلك ضمن بنود الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 – 2020.





جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعقيد شريف مهنى مدير إدارة الحماية المدنية.

واستمعت الدكتورة منال عوض إلى شرح تفصيلى عن السيارة وإمكانياتها المتعددة، التى ستساهم فى رفع قدرات ومهام الحماية المدنية ومجابهة الأزمات والتصدى للحوادث، إذ تتميز السيارة بوجود ونش رفع بقوة طن ونصف وجهاز شد بقدرة 5 أطنان، بالإضافة إلى تجهيزها من الداخل بالعديد من الأرفف والأدراج المتحركة على عجلات يتم سحبها ليتمكن رجل الإنقاذ بسهولة من الحصول على المعدة المطلوبة خلال عمله.

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