البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال البابا تواضروس، فى نص البرقية: "يسرنى بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أن أبعث لسيادتكم ولجميع أخوتنا المسلمين بأصدق التهانى القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأنتهز هذه الفرصة لأحيى جهودكم المخلصة التى تبذلونها لأجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن فى طريق التنمية والاستقرار والازدهار، وأن يحفظ مصر والمصريين على الدوام".

كما بعث البابا تواضروس الثانى برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، جاء فيها: "بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهانى القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، ويعينكم فى أداء عملكم لتحقيق التنمية والتقدم، وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء، وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب".

كذلك بعث قداسة البابا ببرقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة عيد الفطر المبارك، جاء فيها: "يسعدنى بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يوفق الجهود المخلصة التى تبذلونها فى سبيل إيصال رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح، بما يعلى شأن الوطن، وغرس قيم العيش المشترك فى كافه أرجاء العالم".

وبعث قداسة البابا تواضروس الثانى ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من: رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام.