الهلال الأحمر الفلسطينى: ارتفاع حصيلة المصابين فى مواجهات الأقصى لـ 305

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، إصابة عشرات المرابطين في المسجد الأقصى المبارك بالرصاص المطاطى، والاختناق بعد اقتحام جيش الاحتلال لساحات المسجد الأقصى وإغلاق البوابات المؤدية له.

ونقلت الوكالة الرسمية الفلسطينية عن الهلال الأحمر إعلانه التعامل مع 305 إصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مشيرة إلى أن الاحتلال الاسرائيلى يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلى دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد الأقصى وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين.

وهاجم عشرات الجنود الإسرائيليين المواطنين بوحشية ودفعوهم نحو بابي حطة والأسباط من أجل إفراغ المسجد الأقصى وسط احتمالات لاقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط .

كما اقتحمت مصلى المسجد القبلي وباب الرحمة وتقوم حاليا بإفراغ المسجد بالكامل، وتطالب المواطنين بالخروج من المسجد.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطينى في بيان صحفي، أن هناك 4 إصابات خطيرة جدا، و13 إصابة مباشرة بالعين، وباقي الإصابات متوسطة وطفيفة، وتم نقل 228 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة وجارٍ نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال.

كما وأفادت الجمعية بأن قوات الاحتلال الاسرائيلى، تتعمد إصابة طواقمها الطبية العاملة في محيط مسجد الأقصى المبارك.

وأشارت الجمعية الى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع طواقمها في القدس من الوصول الى المسجد الأقصى لتغطية الأحداث وتقديم الإسعافات.