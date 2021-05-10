الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية بالمجان لـ170 ألف مواطن خلال شهر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج لـ170 ألف و138 مواطن من خلال 146 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر إبريل الماضى.

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 24 ألف و13 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 الف و44 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2027 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 13 الف و816 مواطناً بمحافظة أسوان، و12الف و675 مواطناً بأسيوط، و8 الاف و198 مواطناً بالأسكندرية، و2002 مواطناً بالأسماعيلية، و1830مواطناً بالأقصر، و1307مواطن بالبحر الأحمر، و13الف و616مواطناً بالبحيرة، و11 ألف و535 مواطناً بمحافظة الجيزة، و5 الآف و840 مواطناً بالدقهلية، و1209مواطناً بالسويس، و6 الآف و726 مواطناً بالشرقية، و4الآف و938مواطناً بالغربية، و5 الاف و631مواطناً بالفيوم، و10 الاف و8 مواطنين بالقاهرة.

وأضافت الصادق أنه تم تقديم الخدمة الطبية لــ 9 آلاف و17 مواطناً بالقليوبية، و8 الاف و289 مواطناً بالمنوفية، و13 الف و311مواطناً بالمنيا، و4الاف و77مواطناً بالوادى الجديد، و8 الاف و344مواطناً ببني سويف، و423مواطناً بجنوب سيناء، و8الاف و 262مواطناً بدمياط، و 6الاف و544 مواطناً بسوهاج، و4 الآف و186 مواطناً بقنا، و5الآف و531مواطناً بكفرالشيخ، و2823 مواطناً بمطروح.

وأكدت "الصادق" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.