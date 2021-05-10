/630598/طريقة-إنهاء-عمل-موظف-الحكومة-بمشروع-قانون-فصل-الإخوان-تعرف-عليها

قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة القوى العاملة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحارب الدولة المصرية منذ سنين عديدة سواء بالداخل او بالخارج، موضحا أنهم إستخدموا السوشيال ميديا في التقليل من إنجازات الدولة المصرية والذي شهد لها العالم بقيمتها وقوتها، فضلا عن إستغلال الحوادث التي تمر بها مصر والشماته بها.

حوادث القطارات الأخيرة

وأضاف النائب عبد الفتاح يحيي في تصريح خاص لـ موقع دوت الخليج الإخباري" أن حوادث القطارات الأخيرة التي نجم عنها العديد من الشهداء، والتي أدمت قلوبنا، كان لعناصر الأخوان يد فيها، لافتا إلى أن حديث السيد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات الأخير بالبرلمان، اوضح العديد من النقاط الهامة حول هذا الأمر، وإشتراك العناصر الإرهابية في هذه الحوادث.

فصل المنتمين للإخوان من مؤسسات الدولة

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن:" كان لزاما علينا بعد كل هذه الامور أن نقف بجانب الدولة ومساندتها، لتخريج كل هؤلاء الخونة من مؤسسات الدولة، مؤكد، إعتزامه بتقديم مشروع قانون بعد عيد الفطر المبارك، يهدف إلى فصل العاملين بالجهات التابعة للدولة الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

موافقة الحزب اولا

وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى انه إنتهى من إعداد مشروع القانون، وسوف يقدمه أولا للحزب لاخذ الموافقة عليه، ثم بعد ذلك يتم التقدم به، قائلا:" سوف يتم عرضه على الحزب وبعد الموافقة عليه سأتقدم به بعد عيد الفطر".

هذا وقد حصل موقع دوت الخليج على نص مشروع قانون فصل أعضاء الأخوان من مؤسسات الدولة، الذي أعده النائب عبد الفتاح يحيي، وجاءت مواده كالتالي:

المادة الأولى: يتم التوقف عن العمل وإستبعاد كل من يشتبه به أنه من جماعة الإخوان الإرهابية لحين الإنتهاء من التحقيقات.

المادة الثانية: يتم إجراء التحقيقات بواسطة النيابة الإدارية وإذا ثبت إنتماء الموظف للجماعة يتم فصله فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها والتي تصرف له راتبه وتعطي له معاش بعد بلوغه سن التعاقد.

المادة الثالثة: يفصل كل من يقوم بنشر إشاعات مضلله تدعو غلى التحريض وتعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة.

المادة الرابعة: يفصل كل من يقوم بنشر اخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الإجتماعي إذا كان موظف في الدولة

المادة الخامسة: يحظر على كل مسئول عمل إخفاء أي معلومات تدل على وجود عناصر إخوانية داخل جهات العمل ويطبق عليه كل ما جاء في القانون

المادة السادسة: لا يجوز لمن سبق إتهامه في قضايا تمس الشرف والأمانة إذا كان ينتمي لجماعة الأخوان العودة للعمل مرة أخرى

المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالدولة.