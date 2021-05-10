/630599/سبوتيفاي-وأمازون-تطبيقات-في-هاتفك-لقيادة-السيارة-بشكل-آمن

قيادة السيارات من الأشياء المهمة للغاية التي يجب أن تحرص على أمانك وأمان من حولك وسلامتهم خلال الأمر.

وهناك برامج وتطبيقات، يمكنك من خلالها تحقيق هدف القيادة الآمنة حتى تسير وتصل إلى مكانك بسلامة دون أن يتشتت بالك بغير الطريق. وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "بوبيولار ساينس" أن تقنيات التحكم الصوتي الموجودة حاليا في بعض الهواتف وتتوافق مع بعض السيارات، يمكنها أن تجعلك تركز على الطريق وتؤدي المهام عبر هاتفك.

سبوتيفاي

يعتمد حاليا تطبيق "سبوتيفاي" للبث الموسيقي تقنية الأوامر الصوتية، والمتوافقة مع عدد كبير من السيارات حول العالم، فعند فتحه سيقوم بتشغيل أغانيك المفضلة، ويمكنك أن تطلب أي أغنية لتشغيلها ويمكنه أن يرتب لك قوائم الأغاني حسب رغبتك دون أن تمسك الهاتف. ويتميز سبوتيفاي أيضًا بوضع عرض السيارة - وهو واجهة مبسطة ومحدودة يسهل قراءتها في لمح البصر.

وتبدأ هذه الميزة عندما يكتشف التطبيق اتصال بلوتوث بجهاز استريو السيارة.

موسيقى أمازون

يعتبر المساعد الشخصي الذكي "أليكسا" للتحكم دون استخدام اليدين، ويمتلك أليكسا إمكانيات فائقة الذكاء، للتعرف على معظم الأوامر.

اطلب منه تشغيل الأغاني أو الألبومات أو الفنانين، أو اطلب قائمة تشغيل بالاسم، يمكنك حتى أن تطلب سماع الأغاني التي تمت تصفيتها حسب الحالة المزاجية، أوتشغيل الموسيقى التي كنت تستمع إليها صباح يوما ما. وترتبط بسهولة على استريو السيارة بتقنية البلوتوث.

خرائط جوجل

دمجت شركة "جوجل" حاليا مساعدها الشخصي الذكي بالكامل مع وضع التنقل لخرائط جوجل، ما يمنحك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأوامر والميزات التي يمكنك الاتصال بها باستخدام صوتك أثناء القيادة، لكن تلك التقنيات لـ"جوجل مابس" متاحة فقط على نظام "أندرويد".

خرائط آبل

رغم أن شركة "آبل" لم توفر إعدادا خاصا لمساعدها الشخصي "سيري" أثناء القيادة، لكنه يمكن استخدامه أيضا أثناء القيادة بطريقة مثالية لكل مستخدمي أجهزة "آي أو إس" من هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

ويمكن أن ينفذ "سيري" على خرائط آبل كل المهام المطلوبة منه من الرد على رسالة أو اتصال أو الاتصال برقم ما، أو تشغيل الموسيقى أو إظهار إرشادات التنقل.

SafeDriv

تطبيق SafeDriv لهواتف الأندرويد والآيفون، وهو يسهل الأمر من حيث الابتعاد عن الهاتف الخاص بك.

وبدلا من أن يمنعك من النظر في شاشة الهاتف، يمنحك التطبيق جائزة إذا لم تنظر في الهاتف كثيرا في أثناء القيادة.

وكلما كنت في سيارتك، تظهر لك شاشة الهاتف، وتعرض مقدار النقاط التي حصلت عليها.

وكلما تركت هاتفك بعيدا، زاد عدد النقاط التي تحصل عليها في أثناء القيادة ولكن إذا لمست هاتفك، تختفي كل النقاط التي تحصل عليها فورا.

ويمكنك تبديل عدد النقاط بالنقود في أقرب محطة للوقود، ويتزايد في الوقت الحالي عدد المتاجر التي توفر هذه الخدمات.

ويمكن للمستخدمين الآخرين لنفس التطبيق المنافسة معك لمعرفة من يقود سيارته أكثر الوقت من دون استخدام الهاتف الذكي.

ويحصل الفائز على تشجيع كبير والمزيد من النقاط.