محمد منظور: مبادرة حياة كريمة ترتقي بمستوى الخدمات اليومية المُقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا

/630600/محمد-منظور-مبادرة-حياة-كريمة-ترتقي بمستوى-الخدمات-اليومية-المقدمة-للمواطنين-الأكثر-احتياجا

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إطلاق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للمرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتحسين حياة المواطن المصري بشكل عام، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل خاص، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منظور: حياةكريمة تسهم في توفير فرص عمل

وأضاف منظور، في بيان، أن مبادرة "حياة كريمة" تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المُقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى، فضلاً عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، وتقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة للمصريين، مُشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات في الريف والمناطق العشوائية وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة حريصة كل الحرص على بذل قصارى جهدهم من أجل تدعيم المواطنين للنهوض بمستوى معيشتهم.