/630601/محمد-الشناوى-يتفوق-على-عواد-فى-صراع-الأرقام-قبل-القمة-122

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لنسخة جديدة من مباراة القمة ستحمل الرقم 122 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وستقام في الملعب التاريخي للكرة في بلاد الفراعنة ستاد القاهرة الدولي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، اليوم الأثنين.

ويسعي الفريقين لحصد الثلاث نقاط والأقتراب إلي التتوج ببطولة الدوري الممتاز، ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي

الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك

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تنقل قناة اون تايم سبورت مباراة القمة 122 عبر شاشتها، حيث تمتلك حقوق بث الدورى المصرى الممتاز حصريا.

محمد الشناوي

حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، على الرغم من اهتزاز مستواه بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن وجوده على أرض الملعب يمنح زملاءه ثقة كبيرة، لما يتميز به من قدرات فنية.

صاحب الـ 32 عاماً، شارك في 26 مباراة بالموسم الجاري مع الأهلي في مختلف البطولات، حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة، بينما استقبل 17 هدف في باقي المباريات.

وبلغ رصيد الشناوى من المباريات الدولية 22 مباراة مع المنتخب الوطني، وبشكل عام شارك الشناوي فى 236 مباراة بالدورى، حافظ على نظافة شباكه فى 101 مباراة، واستقبل 199 هدفاً.

محمد عواد

يدخل حارس مرمى الزمالك تحديي صعب، وذلك بعدما تولى حراسة العرين الفارس الأبيض في أخر مباراتين، ليستمر في لقاء القمة، وشارك صاحب الـ 28 سنة في مباراتين بالموسم الجاري مع نادي الزمالك استقبل خلالهم هدفين، بواقع هدف في كل مباراة.

يبلغ رصيد عواد من المباريات الدولية، مباراتين فقط مع المنتخب الأول، وبشكل عام شارك عواد في 135 مباراة بالدوري العام، حافظ على نظافة شباكه في 57 مباراة، واستقبل 113 هدف.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.