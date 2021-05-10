/630602/أميرة-صابر-تتقدم-بسؤال-لوزيرة-الصحة-بشأن-منظومة-دعم--وتوزيع-ألبان-الأطفال

تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب، اليوم بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن منظومة دعم وتوزيع ألبان الأطفال،علي خلفية طلب الوزارة كميات من ألبان الأطفال بأضعاف مقدار الاحتياج الفعلي، مما أدي إلي محاولات التخلص منها وتوزيعها قبل انتهاء صلاحيتها في غير ذات استخدامها المقصود ما يعد إهداراً للمال العام وسوء إدارة بيّن.

توزيع ألبان الأطفال

وذلك عملا بأحكام المادة ( ١٢٩ ) من الدستور، والمواد ( ۱۹۸ ) و ( ۲۰۰ ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،وبناء عليه، فنرجوا التفضل بإلقاء السؤال الموجه وزيرة الصحة:

1 ما هي أسباب زيادة الدعم المخصص لألبان الأطفال المدعمة في العامين الماليين الحالي والقادم مقارنة

بالأعوام السابقة؟

وما هو حجم المستفيدين من هذا الدعم ؟

هي أصناف الألبان المدعمة من الموازنة ( الأسماء العلمية والتجارية ) ؟

وكم يبلغ بالضبط حجم التعاقدات مع كل صنف آلبان وحجم الدعم المخصص له ؟

توزيع ألبان الاأطفال

ولفتت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أنه من خلال البحث داخل بنود موازنة العامين الماليين الحالي والقادم، نجد أن ما تم تخصيصه لبند دعم الأدوية وألبان الأطفال قد زاد في موازنة العام الجاري من مليار و ٥٣٢ مليون جنيه سنة ۲۰۲۰ م، إلى مليارين و ٦٤٦ مليون جنيه في موازنة / ۲۰٢٠،مشيرة إلى موازنة العام القادم المتوقعة ۲٠٢١ / 2022 فإن الرقم الذي تضمنه البيان المالي كمخصص الدعم الألبان والأدوية هو مليارين و 500 مليون جنيه، ا ينقص عن موازنة العام الجاري بحوالي ١٤6 مليون جنية.

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هذا ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك فى مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائى على مشروع القانون فى جلسة مقبلة،وذلك بعد تقدم النائب إيهاب الطماوي بمقترح تعديل صياغة القانون