«عُقدة العيد».. تاريخ مواجهات الأهلي و الزمالك أيام الأعياد

/630605/عقدة-العيد-تاريخ-مواجهات-الأهلي-و-الزمالك-أيام-الأعياد

يواجه الأهلي نظيره الزمالك في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون التي تقام مواجهتها قبل 48 ساعة من عيد الفطر المبارك، ويتذكر العديد من جماهير القطبين مواجهات الفريقين في أيام العيد، ويستعرض دوت الخليج أهم المباريات التي خاضها الأبيض أمام الأحمر.

وواجه الأهلي نظيره الزمالك في 3 مواجهات أيام الأعياد ، حقق المارد الأحمر الفوز في مباراتين بينما حقق الفارس الأبيض فوز وحيد ، لتتكرس الفكرة الدائمة التي تحمل ذكرى سيئة لجمهور القلعة البيضاء أن الأعياد لدى الفارس الابيض " كوابيس و هزائم" حيث خاض الفريق خلال أيام العيد مايقرب من 13 مواجهة لم يحقق فيها الفوز الإ في مناسبة واحدة وكانت أمام القلعة الحمراء أيضا.

حقق الزمالك الفوز الوحيد على الأهلي في أيام العيد في عام 1991 ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد سجل الأهداف أيمن يونس و مصطفى إبراهيم.

تاريخ مواجهات الأهلي في العيد

وعاد الأهلي بالإنتصار على حساب الزمالك في عام2006، وبالتحديد يوم عيد الأضحى المبارك، وأنتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف أمام الفارس الأبيض، سجل أمادو فلافيو هدفين المارد الأحمر، فيما سجل اسامة حسن هدف الأبيض الوحيد في اللقاء وخاض بعدها الفريق الأبيض العديد من المواجهات خلال أيام العيد وخسر معظمها.

واستطاع الأهلي تكريس عقدة العيد لجمهور الزمالك بالتغلب عليه بهدفين دون رد ، في إطار منافسات الدوري الممتاز، وسجل مؤمن زكريا هدفي اللقاء في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ، يذكر أن تلك المباراة لعبت بعد حسم الفارس الابيض للقب الدوري بعد فترة غياب كبيرة.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة 122

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة 122

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .