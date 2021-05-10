إطلاق الرصاص الحي علي رأس صحفي عراقي

مقطع فيديو بثته قناة "الفرات" في العراق، يتناول مشاهد صعبة للحظة إطلاق الرصاص الحي على رأس مراسلها في محافظة الديوانية أحمد حسن.
الفيديو الذي بثته القناة، أظهر حسن وهو يحاول ركن سيارته بعد عودته إلى منزله في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، ثم تقدم باتجاهه شخص وأطلق الرصاص عليه ثم لاذ بالفرار.
وكان أعلن مستشفى "الجملة العصبية" في العاصمة العراقية بغداد، نجاح عملية إنقاذ الصحفي العراقي أحمد حسن. ويوم أمس أفاد مراسلنا في العراق بتعرض الصحفي أحمد حسن، إلى عملية اغتيال في محافظة الديوانية جنوبي العراق. وتأتي هذه العملية بعد نحو 24 ساعة على اغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني في محافظة كربلاء.
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