/630607/رئيس-الشيوخ يؤكد-على عمق-العلاقات-المصرية-الصينية

رئيس الشيوخ: حرص الدولة المصرية والصينية لتحقيق الصالح لشعوبهم

حيث اشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعمق العلاقات المصرية الصينية وحرص القيادة السياسية في البلدين الصديقين على دعم وتطوير تلك العلاقة لتحقيق صالح الشعبين الصديقين، متوجهاً بالتهنئة لجمهورية الصين قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة مرور مائة عام على انشاء الحزب الشيوعي الصيني وكذلك مرور خمسة وستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية

واشاد رئيس مجلس الشيوخ بنجاح الصين في السيطرة على جائحة كورونا معرباً عن أمله في أن يكون ذلك مؤشراً رائعأ ليس للصين وحدها وانما للعالم كله لتجاوز هذه الجائحة .

واكد رئيس الشيوخ ان الصين شريك استراتيجي لمصر وبينهما الكثير من التوافق حول مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية مشدداً على تطلعه لتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين للوصول إلى أرقى مستوى ممكن لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما

من جانبه، اشاد رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسي للشعب الصيني بالعلاقات المصرية الثنائية منوهاً بما يشهده الاقتصاد المصرى من تحسن ملحوظ ومؤكدا حرص الدولة الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات ودعم خطة مصر الاقتصادية ٢٠٢٠/٢٠٣٠ كما اشاد (وانغ) بالتعاون المصرى الصيني لإنتاج لقاح لمواجهة جائحة كورونا والذي سيبدأ إنتاجه في مصر في يوليو القادم، معرباً كذلك عن تطلعه لمزيد من التعاون المصرى الصيني ثقافياً وسياحيا فور انتهاء الجائحة موجهاً الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق بزيارة وفد من مجلس الشيوخ للبرلمان الصيني في أقرب وقت دعماً للعلاقات الثنائية وهو مارحب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وفي نهاية اللقاء تقدم رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسي للشعب الصيني بالتهنئة للشعب المصرى قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحضر اللقاء الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والاوقاف، والدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون العلاقات الخارجية والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية والمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ.