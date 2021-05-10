/630609/تردد-قناة-أون-تايم-سبورت-time-sport-hd-الناقلة-لمباراة-الأهلي-والزمالك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو إستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة رقم 122 بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويسعي الفريقين لحصد الثلاث نقاط والأقتراب إلي التتوج ببطولة الدوري الممتاز، ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي «عُقدة العيد».. تاريخ مواجهات الأهلي و الزمالك أيام الأعياد القنوات الناقلة ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز على قناة ON Time Sports 1 HD تردد قنوات أون تايم سبورتس القمر الصناعي: نايل سات الجودة: HD التردد: 12654 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 اسم القناة: ON Time Sports لتردد هو: 10853 معامل التصحيح 6/5. الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز: 27500 قائمة الزمالك وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي . قائمة الأهلي وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

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