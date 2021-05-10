/630610/القنوات-الناقلة-مباراة-الأهلي-والزمالك-اليوم

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الزمالك في إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز في إطار مواجهات القطبين خلال شهر رمضان ،و في هذا الإطار يستعرض دوت الخليج القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك اليوم.

وتقام المباراة بين الأهلي و الزمالك في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف على ملعب القاهرة الدولي في إطار مواجهات الحادية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتعد قناة أون تايم سبورت هي أهم القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ويمكنك إستقبال قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي و الزمالك عبر القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

التردد هو: 10853

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح 6/5

الاستقطاب: أفقي

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في الدوري

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة 122

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .

تشكيل الأهلي و الزمالك في الدوري

من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري

فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : حميد أحداد.