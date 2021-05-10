الأحضان مسموحة.. جونسون يُعلن تخفيف قيود كورونا في بريطانيا

/630612/الأحضان-مسموحة-جونسون-يعلن-تخفيف-قيود-كورونا-في-بريطانيا

يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن تخفيف لقيود إغلاق كورونا في إنجلترا بدءا من 17 مايو، منها السماح بحضن الأصدقاء وأفراد العائلة، وفق ما قالت صحيفة إندبندنت.

فتح الصالات والمطاعم للطعام والشراب

وسيتم السماح بإعادة فتح الصالات الداخلية للحانات والمطاعم للطعام والشراب، كما ستفتح دور السينما والفنادق أبواب أمام العملاء لأول مرة منذ أشهر.

ومن المتوقع أن يعلن جونسون عن الخطوة القادمة في خارطة الطريق للحكومة للخروج من الإغلاق فى مؤتمر صحفى بداوننج ستريت مساء اليوم الاثنين.

ضغوط متزايدة من قادة الصناعة

ويواجه جونسون ضغوطا متزايدة من قادة الصناعة ومجموعة من نواب المحافظين المتشككين من الإغلاق لتأكيد رفع كافة يود التباعد الاجتماعى بحلول 21 يونيو.

المرحلة الرابعة من خارطة الطريق

وحثت جماعة "التعافى من كوفيد" جونسون على التعهد مبكرا بأن كل الإجراءات سيتم إلغائها فى المرحلة الرابعة من خارطة الطريق كما هو مخطط له.

وكتب النائب المحافظ مارك هاربر، يقول إن هناك حاجة لتأكيد إلغاء التباعد الاجتماعى تماما بدءا من 21 يونيو حتى تعمل الشركات بشكل كامل وضمان أن يكون هناك طريق ذى اتجاه واحد للحرية كما وعد رئيس الحكومة.

حضن بعضهم البعض

وبدءا من 17 مايو، سيسمح للناس فى بريطانيا بحضن بعضهم البعض ولن يكون ارتداء أقنعة الوجه مطلوبا فى الفصول الدراسية المدارس الثانوية.

استقلال اسكتلندا

وكان قد دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، زعماء الدول المفوضة في المملكة المتحدة لإجراء محادثات بعد فوز الحزب الاسكتلندي المؤيد للاستقلال بالانتخابات البرلمانية الرابعة على التوالي.

وجاء ذلك بعدما قالت نيكولا ستورجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، إن نتائج الانتخابات أثبتت أن التصويت الثاني لاستقلال اسكتلندا كان رغبة البلاد، وأي سياسي في لندن يقف في طريقه سيخوض معركة مع الرغبات الديمقراطية للشعب الاسكتلندي.