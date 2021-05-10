فيديو.. وزير الأوقاف: الجماعات الضالة شوهت الوجه النقى للإسلام

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير أن الجماعات الضالة شوهت الوجه النقى للإسلام، مؤكدًا أن أعداء الدين، لو بذلوا كل ما بوسعهم لإلحاق أى ضرر بالدين، ما بلغوا معشار ما فعلته تلك الجماعات. ووجه رسالة لأهل سيناء، مشيدا بدورهم الوطنى، وتحملهم للأزمات خلال الفترات الماضية.

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