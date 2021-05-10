نائب بالشيوخ: «حياة كريمة» تعزز إجراءات الحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إطلاق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للمرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتحسين حياة المواطن المصرى بشكل عام، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل خاص، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف منظور، فى بيان له اليوم الإثنين، أن مبادرة "حياة كريمة" تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المُقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة فى القرى، فضلاً عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى، وتقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة للمصريين. وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات فى الريف والمناطق العشوائية وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية. وأكد عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة حريصة كل الحرص على بذل قصارى جهدهم من أجل تدعيم المواطنين للنهوض بمستوى معيشتهم.

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