فيديو- مصر أرض الصالحين.. حكاية سيدى إبراهيم الدسوقى

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الإثنين، عن سيدى إبراهيم الدسوقى.





وأضاف على جمعة، أن سيدى إبراهيم الدسوقى لقب بـ"أبى العينين" و"برهان الدين" وهو صاحب طريقة صوفية خاصة فى الوصول إلى الحقيقة فى معرفة الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أنه عاش فى القرن السابع الهجرى، ودرس فى طفولته علوم اللغة والدين وحفظ القرآن والحديث، وكان زاهدا فى الدنيا مترفعا عن الشهوات ومبتعدا عن دروب اللهو واللغو، وكان كثير الصيام والقيام.

وأوضح مفتى الجمهورية السابق أن سيدى إبراهيم الدسوقى يمتد نسبه إلى الإمام الحسين بن على ابن أبى طالب رضى الله عنه، وقد ولد 623 هجرية، ومات فى عام 676 هجرية، مشيرا إلى أن جده لأمه هو أبو الفتح الواسطى خليفة الطريقة الرفاعية فى مصر، ولذلك كانت له علاقة بالصوفية منذ صغره، كذلك تأثر بأفكار أبو الحسن الشاذلى.



وأشار إلى أن طريقته الصوفية انتشرت فى مصر والسودان، بجانب بعض الدول الإسلامية والأوروبيّة، وتفرعت من طريقته العديد من الطرق الأخرى، وأشهرها: البرهامية، والشهاوية البرهامية، والدسوقية المحمدية فى مصر، منوها بأنه له العديد من الكتب ولكن أشهرها كتاب "الحقائق" وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من النصائح والإرشاد والوعظ والحقائق التى تفسر أن هذا العالم ملك لله عز وجل، وأوضح من خلاله أن معرفة الحقيقة فى طريق الله عز وجل تكون من خلال كتابين، الأول منظور وهو الكون وما فيه، والثانى مسطور وهو كتاب الوحى المرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.