صور.. وزير النقل يستعرض منظومة التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكى

جدة - نرمين السيد - وتم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالى، بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن مراجعة القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 /12 /2020، حيث حققت الشركة أرباحا خلال 2020 مقدارها 12.6 مليون جنيه.



وذكرت وزارة النقل فى بيان اليوم الإثنين، أنه خلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها مثل منظومة التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكى وميكنة محطة دمنهور كمحطة سكة حديد نموذجية، بالإضافة إلى مشروعات ميكنة المزلقانات وتركيب بوابات إلكترونية للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية، وكذلك ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى إدارة الأصول لعدد من المؤسسات.



ووجه وزير النقل بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة نهو هذه المشروعات خاصة، مع أهميتها فى تقديم خدمة مميزة للمواطنين، وكذلك حوكمة دخول وخروج الركاب من المحطات بالإضافة إلى ضرورة التوسع فى نشاط الشركة بأن يمتد إلى كل هيئات وزارة النقل العشرة وشركاتها التابعة وليس هيئة السكك الحديدية فقط، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات والهيئات الأخرى فى الدولة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.