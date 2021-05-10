دفن الراهب السابق أشعياء المقارى بمدافن أسرته فى أبوتيج

جدة - نرمين السيد - أقيمت اليوم الإثنين، صلاة الجنازة، على وائل سعد، الراهب السابق أشعياء المقارى، فى كنيسة العذراء مريم ومارمرقس فى أبوتيج بحضور أسرته، والتى قامت بدفنه فى مقابر الأسرة هناك.





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