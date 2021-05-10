صور.. 8 ضوابط لصلاة عيد الفطر بمساجد الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشدد خشبة، على انعقاد غرفة عمليات المديرية على مدار اليوم، لرصد أى مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء صلاة العيد.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف على إقامة صلاة عيد الفطر بنفس ضوابط صلاة الجمعة مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه مع مراعاة الضوابط التالية:

- ارتداء الكمامة.

- اصطحاب المصلى الشخصى.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.

- استمرار عدم فتح دورات المياه.

- فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.



- فتح مصليات السيدات بالمساجد التى بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية

- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

- التنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.