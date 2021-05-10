وقف القداسات بكنائس ميت غمر والشرقية

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا صليب الأسقف العام لإيباراشية ميت غمر وقف صلوات القداسات بكل كنائس الإيباراشية حتى يوم 27 مايو الجارى.



جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا صليب الأسقف العام لإيباراشية ميت غمر وقف صلوات القداسات بكل كنائس الإيباراشية حتى يوم 27 مايو الجارى. وجاء القرار نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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