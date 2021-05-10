حامل المسك.. أسامة الأزهرى: الله أنزل الدين ليكون للناس رحمة وراحة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الأزهرى خلال حديثه فى برنامج "حامل المسك" المذاع عبر الراديو 9090، أن هدى النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان كله أخلاق، وحلم، وسعة صدر، حيث أوصى بالجار، وبالأب، والأم، وصلة الرحم.

كما أمر النبى، بصدق القول، والأمانة، والصفح، وصلة الأرحام، وإكرام الإنسان، واللطف واللين، وعدم الانفعال والتعالى على الناس، وغير ذلك مما يعلى شأن الأخلاق فى ديننا.

وأكد الأزهرى أن الله أنزل الدين ليكون للناس رحمة وراحة، داعيًا الناس إلى الفرح، مشيرا إلى قول الله تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".