وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس...

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس أي تي) للعام المالي 2020 حيث تم خلال الاجتماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية للشركة و عرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي، بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2020 وحيث حققت الشركة أرباحا خلال 2020 مقدارها 12.6 مليون جنيه

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها مثل منظومة التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكي وميكنه محطه دمنهور كمحطه سكه حديد نموذجيه بالاضافه الى مشروعات ميكنه المزلقانات و تركيب بوابات الكترونيه للمحطات الرئيسيه بالسكك الحديديه وكذلك ميكنه بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الاسكندريه بالاضافه الى اداره الاصول لعدد من المؤسسات

وجه الوزير بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة نهو هذه المشروعات خاصة مع أهميتها في تقديم خدمة مميزة للمواطنين وكذلك حوكمة دخول وخروج الركاب من المحطات بالاضافة الى ضرورة التوسع في نشاط الشركة بأن يمتد الى كافة هيئات وزارة النقل العشرة وشركاتها التابعة وليس هيئة السكك الحديدية بالاضافة الى توسيع دائرة التعاون مع الموسسات والهيئات الاخرى في الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات