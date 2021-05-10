رئيس ”الشيوخ” يعقد اجتماعاً افتراضيا مع رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري الصيني

عقد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم اجتماعا افتراضيا بالفيديو كونفرانس مع وانغ يانغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.‏

وفي بداية الاجتماع أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعمق العلاقات المصرية الصينية، وحرص القيادة السياسية في البلدين الصديقين على دعم وتطوير تلك العلاقة لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، متوجهاً بالتهنئة لجمهورية الصين قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الحزب الشيوعي الصيني، وكذلك مرور خمسة وستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية.

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بنجاح الصين في السيطرة على جائحة كورونا، معرباً عن أمله في أن يكون ذلك مؤشراً رائعأ ليس للصين وحدها وإنما للعالم كله لتجاوز هذه الجائحة، مؤكدا أن الصين شريك استراتيجي لمصر وبينهما الكثير من التوافق حول مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية، مشدداً على تطلعه لتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين للوصول إلى أرقى مستوى ممكن لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بالعلاقات المصرية الثنائية، منوهاً بما يشهده الاقتصاد المصري من تحسن ملحوظ، مؤكدا حرص الدولة الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات ودعم خطة مصر الاقتصادية 2020 / 2030.

وأشار وانغ إلى التعاون المصرى الصيني لإنتاج لقاح لمواجهة جائحة كورونا، والذي سيبدأ إنتاجه في مصر في يوليو القادم، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون المصري الصيني ثقافياً وسياحيا فور انتهاء الجائحة، موجهاً الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق بزيارة وفد من مجلس الشيوخ للبرلمان الصيني في أقرب وقت دعماً للعلاقات الثنائية وهو مارحب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.