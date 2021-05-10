الإمام الطيب يغرد غاضبًا: ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة

/630616/الإمام-الطيب-يغرد-غاضبا-ستبقى-فلسطين-أبية-على-الطغاة

لا يزال العالم في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم، بهذه الكلمات وصف الإمام الطيب شيخ الأزهر، حال الانتهاكات المخزية في حق المسجد الأقصى في فلسطين. وتابع الإمام الطيب في تدوينة له، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، فتحية إجلالٍ وإكبارٍ لهذا الشعب المظلوم، اللهم أيدهم بنصرك، واحفظهم بحفظك ورعايتك، وكن لهم عونًا وأمنًا وسلامًا، يا أرحم الراحمين".

مرصد الأزهر يدين الواقعة

فيما أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بأشد العبارات جرائم آلة البطش الصهيونية وانتهاكاتها الدموية بحق ‏أبناء الشعب الفلسطيني داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الإثنين، والتي أسفرت عن ‏إصابة أكثر من 200 فلسطينى بالرصاص الحى والقنابل المطاطية والمسيلة للدموع. ‏

إحياء ذكرى "يوم أورشليم"

ووقعت مواجهات عنيفة إثر محاولة الجماعات المتطرفة الصهيونية اقتحام ساحات الأقصى المبارك لإحياء ذكرى صهيونية تسمى "يوم أورشليم"، وذلك تحت مظلتهم الأمنية الصهيونية مثلما حدث فى العام ‏الماضى، كما ساهموا فى الاعتداء الهمجى على المصلين الخارجين من ساحات الأقصى.

وحيا مرصد الأزهر، أبناء الشعب الفلسطينى المرابطين داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك للذود عنه ‏بأنفسهم وأرواحهم، ويشد على سواعدهم فى مواجهة هذا المحتل المغتصب.

استنكار مرصد الأزهر

كما يستنكر مرصد الأزهر صمت ‏المجتمع الدولى إزاء جرائم الكيان الصهيونى التى فاقت كل الحدود، مطالبًا إياه بالتحرك الفورى لوقف تلك الانتهاكات ‏البربرية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأطلق المرصد تحذيره حيث حمل الكيان الصهيونى كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع إثر حشد عدد كبير من المستوطنين وتوجههم لساحات الأقصى الشريف، ما يُنذر بمحاولة خبيثة لتصعيد غير مسبوق.

تجدد الاشتباكات

بينما شهدت ساحات المسجد الأقصى، تجدد الاشتباكات بين عشرات المعتكفين بالمسجد الاقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب اندلاع مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد، بعد اقتحامه من قبل العشرات من عناصر القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

واقتحمت عناصر الاحتلال، مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلى ومصلى باب الرحمة وأخرجوا جميع المصلين وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطى بشكل عشوائى تجاه المواطنين.

وأسفرت محاولة الفلسطينين للمستوطنين الذين حاولوا تنفيذ اقتحامات للمسجد في الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967، عن حدوث حالة من الخراب والفوضى داخل المصلى.

ونشر المركز الفلسطيني للاعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، حيث آثار الخراب الذي خلفه اقتحام قوات الاحتلال وقمعها للمعتكفين في المسجد الأقصى.