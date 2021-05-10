/630611/وفد-من تنسيقية-شباب-الأحزاب يزور-البورصة-المصرية-للنقاش-في-ملفات-هامة-صور

قام وفد من اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بزيارة البورصة المصرية اليوم لافتتاح جلسة التداول و تم النقاش مع رئيس البورصة في اهم القضايا.

وضم وفد التنسيقية السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس امناء تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب و النائب محمد عزمي والنائب اكمل نجاتي والنائب احمد قناوي أعضاء مجلس الشيوخ ومؤمن سليم وحنان وجدي ومحمد سالم واسامة الرفاعي وشادي الكردي وباسم لطفي ومحمد ابو النجا وشريف الرفاعي ودينا المقدم وابراهيم رمضان أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين.

كان في استقبال وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وبدا اللقاء بان توجه الوفد ورئيس البورصة إلي صالة التداول لقرع الجرس وافتتاح جلسة التداول بمعرفة الاستاذ بلال حبش ممثلًا عن التنسيقية الذي قدم درع التنسيقية لرئيس البورصة وتسلم شهادة وجرس تذكاري من رئيس البورصة والقي بلال حبش كلمه في الصالة عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين وعقب افتتاح جلسة التداول انتقل الوفد الي قاعة الاجتماعات وبدء رئيس البورصة بعرض الانشطة و الانجازات خلال الفترة الماضية ووضح التحديات التي تواجه البورصة المصرية.

واشارت النائبة مارسيل سمير الي قواعد الشركات الصغيرة وضرورة الربط مع جهاز المشروعات واستفسرت حنان وجدي عن اجراءات السوق و التعامل وشركات السمسرة .

وقال النائب محمد عزمي عضو التنسيقية ان بورصة النيل ومستقبل الشركات المتوسطة و الصغيرة واضافة انشطة جديدة الي السوق امر هام في هذه المرحلة.

وتحدث احمد قناوي عن التشريعات و القواعد المنظمة للتداول والعمل بالبورصة وما هي التعديلات المقترحة وتساءل ابراهيم رمضان عن نتائج الحملات الدعائية للاستثمار في البورصة.

وتحدث باسم لطفي عن المصاعب التي تواجه الشركات من اجل القيد بالبورصة وتسال اكمل نجاتي علي تعديلات ضريبة الارباح الراسمالية واثر ذلك علي المستثمرين وعن موعد تطبيق الضريبة.

فيما اشار محمد ابو النجا إلي صندوق مصر السيادي والاستثمار في البورصة و المشاركة في التنمية الاقتصادية كما تحدث محمد سالم عن جهاز حماية المنافسة و الدور الرقابي علي عمليات الاستحواز.

وختم بلال حبش الحوار باستعداد التنسيقية و نوابها واعضائها للتعاون مع البورصة في المستقبل+